Demo von Impfgegnern in der Innenstadt

Es soll sich laut sozialen Medien um besorgte Mütter handeln, die Zwangsimpfungen ihrer Kinder befürchten. Die sogenannte "Kundgebung mit offenem Mikro" startet laut Polizei um 12 Uhr. Ordnungsamt und Polizei sind vor Ort und werden prüfen, ob sich alle Demonstranten auch an die geltenden Corona-Regeln halten, also Mundschutz tragen und Abstand halten. Mülheims Oberbürgermeister Buchholz reagiert mit Unverständnis auf die Ankündigung der Demo. "Bei der derzeitigen dramatischen Pandemie-Lage kann ich nur den Kopf vor so viel Ignoranz schütteln", sagt Buchholz. Schon seit Wochen werden in Mülheim immer wieder Flugblätter von Corona-Leugnern verteilt.