Demo: Reisebüros fordern Unterstützung

Heute Mittag haben einige Reisebüros auf dem Altmarkt in Oberhausen demonstriert. Sie fordern Hilfe und Unterstützung in der Corona-Krise. Das sagt die Inhaberin vom Holtener Reiseparadies. Die Aktion lief in mehr als 40 Städten in ganz Deutschland.

© Kovalenko I - Fotolia