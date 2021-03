Nachfrage steigt allmählich

In Oberhausen heißt es vom FIRST Reisebüro die Nachfrage steige ganz langsam. In Mülheim haben wir beim Speldorfer Reisebüro angefragt. Dort sagte man uns, es gibt zwar mehr Buchungen, aber noch längst keinen Boom. Das Internetportal Expedia dagegen sieht eine Steigerung von 110 Prozent in den letzten Tagen. Die Bundesregierung rät weiter von touristischen Reisen ab.