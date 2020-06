Corona-Tests an Grundschülern negativ

Das hat Krisenstabsleiter Steinfort bestätigt. Er gibt somit Entwarnung für die Schule, die nach einem Corona-Fall in dieser Woche in die Schlagzeilen geraten war. Es liegen zur Zeit die Ergebnisse von 21 Schülern, Lehrern und teilweise Familienangehörigen vor - alle negativ. Drei Kinder seien noch nicht getestet, sagt der Stadtsprecher. Die verhängte Quarantäne für alle Schüler der Klasse 4C, in der der Corona-Fall aufgetreten ist, bleibe aber bis zum Ende der Inkubationszeit am 3.Juli bestehen.