Corona-Fälle an zwei weiteren Schulen

An der Brüder-Grimm-Schule ist eine dritte Klasse betroffen. Deshalb müssen 25 Schüler und drei Pädagogen für zwei Wochen in Quarantäne. In der Zeit dürfen die Familien auch nicht in den Urlaub fahren. Der zweite Fall ist an der Willy-Brandt-Gesamtschule. Da hat sich ein Schüler mit dem Coronavirus angesteckt. Weil die Abstandsregeln eingehalten wurden, gibt es an der Schule aber keine Kontaktpersonen, die in Quarantäne müssen.

In Mülheim sind damit aktuell vier Schulen betroffen. An der Grundschule Heinrichstraße und an der Martin-von-Tours-Schule gab es zuletzt Corona-Fälle. Die betroffenen Klassen sind aktuell in Quarantäne.