Pläne für Brüder-Grimm-Schule ändern sich

Die Bezirksvertretung hat die Pläne jetzt einstimmig abgesegnet. Grund für die Änderung der ursprünglichen Planungen sind große Schäden an Dach- und Stützkonstruktion des Gebäudes zwischen Haupthaus und Turnhalle. Diese waren erst bei der Entkernung aufgefallen. Der Neubau soll der Schule außerdem zwei große Vorteile bieten. Zum einen entstehe so ein innenliegender Schulhof. Zum anderen könnten die Schulkinder so besser mit Essen versorgt werden. Schulcontainer werden auch bei den neuen Plänen nicht nötig, heißt es. Der Umbau der Schule an der Zastrowstraße läuft schon seit vielen Jahren. Der Beschluss stammt aus dem Jahr 2015.