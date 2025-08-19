Ruhr Reggae Summer - Aufbau hat begonnen

Auch im Naturbad gibt es Einschränkungen für die Besucher. Das Bad bleibt bis Mittwoch trotzdem regulär geöffnet. Ab Donnerstag-Nachmittag steht es dann ausschließlich für Festival-Gäste zur Verfügung. Der Parkplatz am Fußballstadion ist abgesperrt. Hier werden Bühne und andere Stände aufgebaut. Gecampt wird in den Styrumer Ruhrauen im Bereich der A40. Für Familien gibt es einen eigenen Bereich auf Oberhausener Boden am Rande des Ruhrparks. Die Campingplätze sind ab Donnerstag-Mittag geöffnet. Das Festival selbst läuft dann ab Freitag-Nachmittag. Das Naturbad öffnet am Montag wieder wie gewohnt.