Corona-Maßnahmen werden gelockert

In Mülheim dürfen wir ab heute wieder zu jeder Uhrzeit vor die Tür. Die Ausgangssperre ist für Mülheim aufgehoben. Das hat die Stadt angekündigt. Möglich ist das, weil die Inzidenz gesunken ist. Die Inzidenz liegt in Mülheim jetzt fünf Tage in Folge unter dem Schwellenwert 100. Heute liegt sie bei 89,7. Morgen (15.5.) tritt die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW in Kraft. Darin sind weitere Lockerungen vorgesehen.

