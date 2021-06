Corona-Lockerungen machen es möglich

Dazu gehören das Ruhr Museum auf der Zeche Zollverein, das Umspannwerk in Recklinghausen, das Schiffshebewerk Henrichenburg oder die Villa Hügel in Essen. Sie alle haben mit vorheriger Terminvereinbarung wieder geöffnet. Auch das Gelände der Zeche Ewald und der Maxipark in Hamm dürfen wieder besucht werden. An vielen Orten ist weiter ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben. An einigen Standorten - wie z.B. dem Aquarius Wassermuseum in Mülheim - muss zusätzlich ein negativer Coronatest vorgelegt werden.





