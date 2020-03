Corona-Krise macht Angst

Die Corona-Krise verunsichere viele Menschen, so die Telefonseelsorge. Einige hätten große Angst sich mit dem Virus anzustecken oder seien in eine Sinnkrise geraten, weil sie plötzlich weniger arbeiten müssen. Andere fühlten sich wegen der Hamsterkäufe an den Krieg erinnert. Traumatische Erinnerungen würden wieder wach. Vor allem Ältere, die allein leben, sind laut der Telefonseelsorge aber auch einfach nur einsam. Enkel und Kinder bleiben weg, Freizeitgruppen und Kurse finden nicht mehr statt. Die Seelsorge rechnet damit, dass die Anrufe weiter steigen werden, wenn noch mehr Menschen zuhause bleiben müssen.

Immer erreichbar

Die Telefonseelsorge ist jeden Tag rund um die Uhr besetzt. Die Anrufe sind anonym, natürlich vertraulich und kostenlos. Das sind die Rufnummern: 0800/1110111 und 0800/1110222.