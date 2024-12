Neue Telefonseelsorger gesucht

Gerade jetzt in der Weihnachtszeit und an den anstehenden Feiertagen fühlen sich viele Menschen einsam, heißt: Die Telefonseelsorger haben noch mehr zutun. Zur Verstärkung des Teams startet Anfang 2025 ein neuer Kurs. Die Ausbildung dauert ein Jahr, um die Ehrenamtlichen für den selbstständigen Dienst am Telefon zu qualifizieren. Voraussetzung für diese Tätigkeit ist zum Beispiel eine gewisse Belastbarkeit, Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, auch etwas aus seinem eigenen Leben preiszugeben.

Die TelefonSeelsorge Duisburg Mülheim Oberhausen ist eine Einrichtung der evangelischen und katholischen Kirche.

Wer sich für das Ehrenamt interessiert, kann sich telefonisch unter 0203 29513331 oder per Mail unter buero@telefonseelsorge-duisburg.de melden. Mehr Infos zur Ausbildung gibt es hier: Ehrenamtliche-Ausbildung-Info.pdf