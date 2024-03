Telefonseelsorge regional mit 17.000 Kontakten

Die meisten Menschen wenden sich per Telefon an die Helfer. 1.000 Kontakte verteilen sich auf E-Mail, Chat und Krisenbegleitung. Das ist ein Besonderheit im Bistum. Hier können sich Menschen in akuten Notlagen an eine eigene Telefonnummer wenden. Sie bekommen innerhalb von 24 Stunden einen Rückruf und umgehend den ersten von mehreren persönlichen Gesprächsterminen mit einem Seelsorger. Rund 120 Ehrenamtliche kümmern sich insgesamt um Hilfesuchende. Die Gruppe für den in Kürze startenden Ausbildungskurs steht bereits fest. Wer Interesse hat, mitzumachen, kann sich dennoch an das Team wenden:





Tel. 0203/29513331

E-Mail: buero@telefonseelsorge-duisburg.de





Bundesweit sind die Nummern für Menschen mit Sorgen einheitlich. Die Gespräche werden automatisch an das zuständige Regionalteam geleitet:





0800/1110111

0800/1110222





Getragen und finanziert wird das Angebot durch die katholische und evangelische Kirche.