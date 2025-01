Ev. Kirche braucht Unterstützung bei Telefonseelsorge

Treffpunkt ist um 19 Uhr im Haus der Evangelischen Kirche in Duisburg, Am Burgacker 14-16. Die Telefonseelsorge hat bereits 130 Ehrenamtler, die sich um Anrufe, Chats und E-Mails kümmern. Verantwortlich für die Arbeit ist die Evangelische Kirche. Sie sucht aktuell Verstärkung. Im Frühjahr beginnt ein neuer Ausbildungskurs. Sechs Wochen lang werden Interessierte geschult, um Menschen in schwierigen Lebens- und Gefühlslagen zu helfen. Hier gibt es alle Infos.