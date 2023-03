Comeback der medl-Nacht der Sieger

Eine Premierenveranstaltung am Nachmittag wie vor der Corona-Zeit wird es nicht geben. Am Abend läuft in der Westenergie Sporthalle auch wieder ein großes Showprogramm. Mit dabei sind u.a. Künstler und Gruppen aus Mülheim, Deutschland und den Niederlanden. Beginn des Events ist um 18.30 Uhr.