Cold Case: Mordprozess nach 33 Jahren

In einem Mordfall aus dem Jahr 1991 muss sich ab heute (3.12.) ein Mann aus Mülheim vor dem Landgericht Duisburg verantworten. Der heute 63Jährige soll am 19.Januar 1991 einen Friseur mit einem Stromkabel gedrosselt und dann erwürgt haben. Das Opfer war damals tot in seiner Wohnung in Mülheim gefunden worden.

