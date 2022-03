Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen

In NRW treten ab heute weitere Corona-Lockerungen in Kraft. Damit dürfen auch bei uns in Mülheim wieder die Clubs und Diskotheken aufmachen. Allerdings nur unter 2G plus - das heißt, Besucher müssen genesen oder geimpft sein und zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen.