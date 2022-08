CBE sucht neue Bufdis

Das Mülheimer Centrum für bürgerschaftliches Engagement sucht weiterhin Leute, die beim Bundesfreiwilligendienst mitmachen. Das CBE bietet auch in diesem Jahr jungen Mülheimern an, den Dienst in der Freiwilligenagentur zu leisten, heißt es.

