Camera Obscura: Neue Ausstellung zeigt Schülerprojekte

Die Schüler haben zum Beispiel Lochkamera-Fotografien, Scherenschnitte und Manga-Zeichnungen für die Ausstellung gemacht. Beteiligt waren unter anderem die Grundschule an der Trooststraße, die Otto-Pankok-Schule, das Berufskolleg Stadtmitte und die Realschule Broich. Der Eintritt ist am Sonntag zur Première kostenlos. Ansonsten gelten die regulären Eintrittspreise für die Camera Obscura. Die Wechselausstellung geht noch bis zum 1. Februar 2026.