Navigation

Camera Obscura: Neue Ausstellung zeigt Schülerprojekte

Veröffentlicht: Freitag, 07.11.2025 15:00

In der Camera Obscura startet ab Sonntag (9.11.) um 11 Uhr eine neue Wechselausstellung. Zu sehen sind Projekte von Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen von Ferienaktionen und Schulkooperationen in dem Museum entstanden sind. 

© Beate Düning

Die Schüler haben zum Beispiel Lochkamera-Fotografien, Scherenschnitte und Manga-Zeichnungen für die Ausstellung gemacht. Beteiligt waren unter anderem die Grundschule an der Trooststraße, die Otto-Pankok-Schule, das Berufskolleg Stadtmitte und die Realschule Broich. Der Eintritt ist am Sonntag zur Première kostenlos. Ansonsten gelten die regulären Eintrittspreise für die Camera Obscura. Die Wechselausstellung geht noch bis zum 1. Februar 2026. 

Weitere Meldungen

Messe Essen: MHH-Erlebniswelten starten

Ruhrgebietsnachrichten Von morgen (6.11.) bis Sonntag finden die MHH-Erlebniswelten in Essen statt. Früher hieß die Messe „Mode Heim Handwerk“.

2.500 neue iPads für Mülheims Oberstufenschüler

Lokalnachrichten In Mülheim erhalten Oberstufenschüler in den kommenden Monaten rund 2.500 iPads. Die Geräte werden von einer Stiftung gesponsert, die die Stadt namentlich nicht nennt. 

Mülheimer Schüler spenden für Wasserprojekte in Afrika

Lokalnachrichten Die Kindernothilfe darf sich über eine große Spende aus Mülheim freuen.

skyline