Messe Essen: MHH-Erlebniswelten starten
Veröffentlicht: Mittwoch, 05.11.2025 13:50
Von morgen (6.11.) bis Sonntag finden die MHH-Erlebniswelten in Essen statt. Früher hieß die Messe „Mode Heim Handwerk“. Dieses Jahr startet sie zum zweiten Mal unter dem neuen Namen.
Die Messe gibt es bereits seit 55 Jahren. In diesem Jahr ist der Eintritt kostenlos – mit einer Ausnahme: Die Fantasiewelt Annotopia läuft zum ersten Mal im Rahmen der MHH-Erlebniswelten. Hier kostet der Eintritt 10 Euro für das Standardticket. Die Besucher können hier unter anderem Hexen, Zauberern und Star-Wars-Charakteren begegnen. In den Essener Messehallen werden außerdem winterliche Themenwelten aufgebaut. Dabei geht es um Mode- und Wohntrends, Essen aus aller Welt und sportliche Mitmachaktionen. Im letzten Jahr kamen rund 30.000 Besucher zu den MHH-Erlebniswelten.