Messe Essen: MHH-Erlebniswelten starten

Die Messe gibt es bereits seit 55 Jahren. In diesem Jahr ist der Eintritt kostenlos – mit einer Ausnahme: Die Fantasiewelt Annotopia läuft zum ersten Mal im Rahmen der MHH-Erlebniswelten. Hier kostet der Eintritt 10 Euro für das Standardticket. Die Besucher können hier unter anderem Hexen, Zauberern und Star-Wars-Charakteren begegnen. In den Essener Messehallen werden außerdem winterliche Themenwelten aufgebaut. Dabei geht es um Mode- und Wohntrends, Essen aus aller Welt und sportliche Mitmachaktionen. Im letzten Jahr kamen rund 30.000 Besucher zu den MHH-Erlebniswelten.