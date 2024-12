Kunstmuseum sucht Bewerbungen für neues Format

Sie müssen entweder in Mülheim geboren sein, den Wohn- oder Arbeitssitz in unserer Stadt haben oder ihr z.B. durch einen früheren, längeren Aufenthalt verbunden sein, sagt das Kunstmuseum. Mit dem neuen Format soll aufgespürt werden, wie die Kunstszene bei uns aussieht und welche Künstlerinnen und Künstler bei uns leben und arbeiten. Ziel sei auch, die kreativen Köpfe und Kunstschaffenden der Stadt zusammenzubringen. "Mülheim Calling" soll vom 6. Juli bis zum 14. August 2025 laufen. Bewerbungen sind hier möglich bis zum 19. Januar 2025. Das neue Format soll alle zwei Jahre bei uns in der Stadt laufen.