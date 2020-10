Bundespolizei soll in Mülheim helfen

Die Stadt wünscht sich zehn Beamte. Sie könnten bei den Kontrollen helfen - zum Beispiel was das Einhalten der Maskenpflicht angeht, das Kontaktverbot auf der Straße, die Sperrstunde für Restaurants und Kneipen oder die maximale Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen und Feiern. Dafür stehen dem Ordnungsamt aktuell rund 20 Mitarbeiter zur Verfügung. Im Einsatz sind aber meist nur zehn, so ein Stadtsprecher. Das liegt an verschiedenen Schichten mit Wochenenddiensten und welchen am späten Abend, an Urlaub und an Krankheit. Sollte das Innenministerium die Bundespolizei nicht nach Mülheim schicken, überlegt die Stadt, einen privaten Ordnungsdienst einzustellen.