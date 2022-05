Bürgerbaum kehrt ins Dorf zurück

Von dort geht es über die Düsseldorfer Straße bis zur Kreuzung Kahlenberg-/Langenfeldstraße. Am Haken des Kleinholz-Krans wird der Stamm hochgezogen, in seine Standhülse abgelassen und verkeilt. Die Männer im Hubsteiger befestigen den Saarner Bürgerbaum dann mit Haltetauen an den Häusern. So gesichert wird der Bürgerbaum bis zum Herbst wieder im Dorf stehen und die Saarner Gemeinschaft der Vereine repräsentieren, heißt es. Das anschließende Dorffest fällt in diesem Jahr allerdings noch einmal aus.