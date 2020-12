Bruchstraße nach Wasserrohrbruch gesperrt

Ein gebrochenes Rohr hat in der Nacht Anwohner der Bruchstraße von der normalen Wasserversorgung gekappt. Betroffen sind Menschen in rund 100 Wohnungen, sagen die RWW. Laut einem Sprecher wird der Schaden aktuell repariert. Voraussichtlich im Laufe des Tages sollen die betroffenen Häuser wieder versorgt sein. Bis dahin können Anwohner ihr Wasser an einer eingerichteten Zapfstelle bekommen.

© Pixabay