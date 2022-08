Boden am Tierheim stärker belastet als gedacht

Zuletzt hatte es vor einem Jahr ein Update gegeben. Grund für die Verzögerungen seien die Untersuchungsergebnisse des Baugrunds. Die Belastungen seien weiter verbreitet und stärker als ursprünglich angenommen. Weitere Untersuchungen sollen mehr Klarheit bringen. Voraussichtlich Ende des Jahres sollen die Ergebnisse vorliegen. Erst danach will die Stadt etwas zum möglichen weiteren Zeitplan sagen. Immerhin seien die Vertragsverhandlungen mit dem Tierschutzverein weit vorangeschritten und könnten bald zum Abschluss kommen. Der Verein will das neue Tierheim in Eigenregie stemmen. Dafür müssen ein Erbbaurechtsvertrag und ein Mietvertrag abgeschlossen werden. Das Mülheimer Tierheim gilt schon seit vielen Jahren als nicht mehr zeitgemäß und entspricht in Teilen nicht den aktuellen Tierschutzbestimmungen.