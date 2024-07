Mehr Aktion für Skater und Mountainbiker

Baustart werde voraussichtlich im Oktober sein. Die Fertigstellung der Freizeitanlagen wird bis Ende Mai anvisiert. Die Skateanlage wird mit ihren Features Skater jeden Alters ansprechen, sagt der MSS. Neben der neugestalteten Skateanlage ist ein moderner Pumptrack mit Asphalt-Oberfläche geplant. Er bietet verschiedene Hindernisse wie Bumps, Tables, Sprünge und Flyouts und ermöglicht Fahrten in verschiedene Richtungen, heißt es. Neben den neuen Anlagen an der Mintarder Straße ist auch ein sogenanter Radmotorikpark an der Hügelstraße geplant.