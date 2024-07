Bewohner bei Küchenbrand verletzt

In Saarn hat ein Rauchmelder am Abend (4.7.) möglicherweise Schlimmeres verhindert. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Zum Wiesengrund" war ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund vorhandener Rauchmelder wurden die Bewohner Hauses gewarnt und hatten sich selbstständig in Sicherheit bringen können, sagt die Feuerwehr.

© Feuerwehr Mülheim an der Ruhr (Symbolbild)