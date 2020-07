Betrüger geben sich als Zöllner aus

Aktuell sind außerdem falsche Briefe im Umlauf. Absender ist angeblich eine Rechtsanwaltskanzlei, die den Adressaten darüber informiert, dass er im Ausland im Lotto gewonnen hat. Um den Gewinn zu bekommen, soll er Transferabgaben bezahlen. Derartige Aufforderungen sollten mit dem Zoll gemeinsam überprüft werden, heißt es. In der Regel werden keine Abgaben auf Bargeld-Importe erhoben. Die Betrüger versuchen ihr Glück außerdem per Mail mit einem gefälschten Zoll-Absender. Darin fordern sie ihre Opfer auf, angefallene Zölle zu begleichen. Im Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Duisburg sind diese Maschen bisher nicht aufgetaucht, heißt es. Wer dubiose Nachrichten bekommt - angeblich vom Zoll - sollte sich mit dem Hauptzollamt oder einer seiner Dienststellen in Verbindung setzen.

