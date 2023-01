Falsche Energieberater auf Diebestour

Die Kammer betont, dass sich ihre Mitarbeiter grundsätzlich nicht von sich aus in Haushalten melden. Schaffen die Betrüger es in Haus, gehen sie fast immer gleich vor: Ein vorgeblicher Energieberater lenkt die Person auf, die die Türe öffnet, lässt Wasserhähne aufdrehen, währenddessen kontrolliert ein Komplize in einem anderen Raum angeblich den Verbrauch, durchsucht die Wohnung aber nach Wertgegenständen und Geld. Auch Handwerkerinnen und Handwerker werden nicht urplötzlich in der Tür stehen, um eine Energieberatung anzubieten, betont die Kammer.