Post-Warnstreik trifft Mülheim

In Mülheim könnten heute einige Pakete und Briefe liegen bleiben. Im Tarifstreit mit der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi heute in Beschäftigte in Zustellstützpunkten zum Warnstreik aufgerufen. Zusteller sollen den ganzen Tag die Arbeit ruhen lassen. Laut Verdi werden sich 30 bis 35 Beschäftigte am Warnstreik beteiligen. Für welchen Stadtteile bzw. Bezirke Mülheims heute Pakete und Briefe liegen bleiben und nicht zugestellt werden, konnte Verdi nicht genauer sagen.