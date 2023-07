Hinweise auf Betrüger-Pärchen gesucht

Die Polizei sucht bei uns in Mülheim nach EC-Karten-Betrügern. Bereits mehrfach ist das tatverdächtige Pärchen an Bankautomaten bei uns in der Stadt aufgefallen, heißt es im Fahndungsaufruf. Die Tatverdächtigen heben mit gestohlenen Karten Bargeld ab, unter anderem in der Stadtmitte, in Eppinghofen und in Heißen.

© Polizei Hagen