Baumfällungen auf der Heimaterde und in Saarn

Die Bäume waren zuvor geprüft worden und gelten als nicht mehr "verkehrssicher". Das bedeutet, sie könnten umstürzen oder es könnten große Äste abfallen. Bei weiteren rund 300 Bäumen muss sogenanntes Totholz entfernt werden. Auf öffentlichen Wegen soll es im Rahmen der Arbeiten aber keine Behinderungen geben. Auch auf der Heimaterde laufen Baumarbeiten. Am Frohnhauser Weg und im Wald an der Blumendeller Straße müssen laut Stadt knapp 70 Bäume gefällt werden, an 14 weiteren wird Totholz entfernt. Sollte der Frohnhauser Weg gesperrt werden müssen, werden Umleitungen eingerichtet, heißt es.