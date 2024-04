Baum auf Gastank gestürzt

In Winkhausen hat am Wochenende ein beschädigter Flüssiggastank für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz gesorgt. Am Samstagmittag war im Bereich der Klaus-Groth-Straße ein Baum auf den Tank gestürzt. Dabei wurde dieser so stark beschädigt, dass Gas aus dem Tank austrat. Umliegenden Gebäude wurden von der Feuerwehr evakuiert.

© Feuerwehr Mülheim an der Ruhr (Symbolbild)