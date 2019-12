Bauarbeiten lassen noch auf sich warten

Der Ausbau der Oberheidstraße in Dümpten ist erst Mal vom Tisch. Usrprünglich sollte es erste Arbeiten zwischen Wenderfeld und Aktienstraße noch in diesem Jahr geben - jetzt ist das Ganze auf das nächste oder übernächste Jahr verschoben. Unter anderem müssten noch Leitungen verlegt werden. Und eventuell bestehe die Möglichkeit, Fördergelder zu bekommen. Dazu will die Stadt erst einen Förderantrag erarbeiten.

