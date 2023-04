Mehrere Straßen ab heute gesperrt

Am Bahnhof Styrum wird heute ein Kran für die Arbeiten an der Bahnstrecke aufgestellt. Die Hauskampstraße wird deshalb den ganzen Tag Richtung Innenstadt dicht gemacht. Der Bus 128 muss ab Haltestelle Friesenstraße einen Umweg fahren.





In der Oberheidstraße in Dümpten laufen Asphaltarbeiten. Für sechs Wochen wird die Straße deshalb zwischen Mühlenstraße und Wenderfeld dicht gemacht. Betroffen ist auch der Kreuzungsbereich an der Oberheidstraße. Das Ganze soll rund sechs Wochen dauern. Die Ruhrbahn leitet die Buslinien 136 und NE3 zwischen Nordstraße und Damaschkeweg um.





Die medl beginnt außerdem mit der Kanalsanierung in der Arndtstraße. Betroffen ist der Bereich ab der Sandstraße. Die Arbeiten werden als Wanderbaustelle ausgeführt und rund zwei Monate dauern. Um die Arbeiten sicher ausführen zu können, wird die Sandstraße zunächst halbseitig gesperrt und der Verkehr in Fahrtrichtung Aktienstraße umgeleitet, heißt es. Die Durchfahrt in die Friedrich-Ebert-Straße bleibt erhalten. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Ruhrbahn muss für die Dauer der Arbeiten die Buslinien 124, 133, NE2 und NE10 umleiten.





Nicht zuletzt laufen ab heute für rund zwei Wochen Bauarbeiten auf dem Schildberg. Die Straße wird zwischen Barbarastraße und Talstraße abgesperrt. Grund sind Bauarbeiten an der Schildbergschule. Die Buslinien 124 und NE10 müssen zwischen Katharinenstraße und Barbarakirche einen Umweg fahren.