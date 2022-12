Erleichtung für Anlieger an Oberheidstraße

Ab heute (23.12.) richten die Arbeiter eine Einbahnstraßenregelung für den Individualverkehr ein. Auch der Gehweg wird geöffnet. Die Zu-/ und Abfahrt zu Tenniscenter, Parkplatz vor den ehemaligen Sportstätten sowie den Stellplätzen vor dem Friedhof sind in dieser Zeit komplett über die Aktienstraße in Richtung Mühlenstraße einspurig erreichbar. Für den Parkplatz am Café del Sol steht zusätzlich die Ausfahrt in Richtung Aktienstraße zur Verfügung. Die Regelung gilt bis voraussichtlich zum 9.1.23. Im Anschluss an die Winterpause soll der Asphalt aufgebracht werden - so es denn die Witterung erlaubt. Dann wird der Verkehr in Gegenrichtung wird über Mühlenstraße – Nordstraße – Aktienstraße umgeleitet.