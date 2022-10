"Netto" in Dümpten überfallen

In Dümpten hat die Polizei am Abend zwei Räuber unter anderem per Hubschrauber gesucht. Zwei noch unbekannte Männer hatten gegen 21 Uhr den Netto-Markt an der Oberheidstraße überfallen.

