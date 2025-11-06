Bandenkriminalität: Razzia im Ruhrgebiet

Tatsächlich sollen die Verdächtigen nicht vorgehabt haben, die Raten vollständig zu zahlen, sagen die Ermittler. Es sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Durchsucht wurde in Essen, Herne, Herten, Gelsenkirchen, Marl und Recklinghausen. Zwei Haftbefehle wurden vollstreckt. Die Ermittlungen laufen weiter.