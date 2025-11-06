Bandenkriminalität: Razzia im Ruhrgebiet
Veröffentlicht: Donnerstag, 06.11.2025 10:15
Wegen mutmaßlichen Leasing-Betrugs mit Luxusautos hat die Polizei Wohnungen und Büros im Ruhrgebiet durchsucht (5.11.). Die Beschuldigten sollen mit einem komplizierten Firmengeflecht Zahlungsfähigkeit vorgetäuscht und auf diese Weise teure Autos geleast oder finanziert haben, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.
Tatsächlich sollen die Verdächtigen nicht vorgehabt haben, die Raten vollständig zu zahlen, sagen die Ermittler. Es sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Durchsucht wurde in Essen, Herne, Herten, Gelsenkirchen, Marl und Recklinghausen. Zwei Haftbefehle wurden vollstreckt. Die Ermittlungen laufen weiter.