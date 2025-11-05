Navigation

Polizei: Verfolgungsfahrt durchs Ruhrgebiet

Veröffentlicht: Mittwoch, 05.11.2025 09:56

Am frühen Mittwochmorgen (5.11.) wollte die Polizei in Essen einen VW Touran kontrollieren. Der Fahrer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit und missachtete mehrere rote Ampeln.

Er fuhr laut Mitteilung sogar in falscher Richtung auf die Autobahn und gefährdete andere Autofahrer. In Gladbeck landete er schließlich im Straßengraben und flüchtete zu Fuß in ein Waldstück. Die Polizei konnte den 35-jährigen Mann mit Hilfe eines Hubschraubers festnehmen. Der Verdächtige stand vermutlich unter Drogeneinfluss. Das Auto und die Kennzeichen waren gestohlen, im Wagen lag Aufbruchwerkzeug.

