Bahnverkehr über Mülheim erheblich gestört - mit UPDATE!

Ein kaputtes Stellwerk sorgt im Ruhrgebiet heute Morgen für große Probleme im Bahnverkehr. Züge fallen aus oder müssen umgeleitet werden. Laut einem Bahnsprecher ist in einem Stellwerk in Essen der Strom ausgefallen.

Die Störung habe im Regionalverkehr zur Folge, dass die Züge RE 1 (RRX), RE 6 (RRX) RE 11 (RRX) zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Dortmund Hauptbahnhof umgeleitet würden. Nicht gehalten werde in Mülheim Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof, Wattenscheid und Bochum Hauptbahnhof. Ersatzweise hielten die Züge in Herne, Gelsenkirchen Hauptbahnhof und Essen-Altenessen. Züge der Linie RB 33 starteten und endeten in Duisburg Hbf. Die Folge seien Teilausfälle zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Essen-Steele. Im Fernverkehr halten die Züge in Oberhausen und dann als nächstes wieder in Dortmund. Die Bahnhöfe in Mülheim, Essen und Bochum können vom Fernverkehr aktuell nicht angesteuert werden. Die Bahn geht davon aus, dass die Stellwerksstörung im Laufe des Vormittages behoben werden kann.