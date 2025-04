Vandalismus: Stellwerk bei Dinslaken gestört

RE5 und RE19 starten und enden in Oberhausen-Sterkrade. Der RE49 fährt nur bis Oberhausen Hauptbahnhof. Es pendeln gleich mehrere Ersatzbusse bis Wesel, bzw. Voerde-Friedrichsfeld. Im Fernverkehr fällt die einzige Verbindung Richtung Niederlande aus. Der ICE zwischen Frankfurt und Amsterdam wird über Mönchengladbach und Venlo umgeleitet. Die Reparatur am Stellwerk soll laut Bahn bis in die Abendstunden dauern.