Mehrere Baustellen: Bahnfahrer müssen umplanen

Im Fernverkehr werden Züge zwischen Essen und Dortmund, bzw. Münster umgeleitet. Die Fahrtzeiten verlängern sich. Bochum Hauptbahnhof wird als Haltepunkt komplett gestrichen, der Düsseldorfer Flughafen zum großen Teil. Es fahren Ersatzbusse. Fernzüge fahren weiterhin von Essen und Duisburg aus Richtung Frankfurt und Berlin. Auch im Regionalverkehr gibt es Einschränkungen. Der RE1 wird zwischen Dortmund und Essen über Herne umgeleitet. RE6 und RE11 entfallen zwischen Essen und Dortmund komplett. Die Strecke zwischen Essen und Dortmund wird gesperrt. Grund für das Ganze sind Bauarbeiten. In Bochum werden Schienen erneuert und ein Bahnsteig erweitert. In Dortmund stehen auf 26 Kilometern Arbeiten an Schienen an. Auch in Essen werden Gleise erneuert und eine Weiche ausgetauscht. Die Arbeiten sollen bis zum 25. April dauern.