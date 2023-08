Bad schließt für 24-Stunden-Schwimmen

Das Friedrich-Wennmann-Bad wird jetzt am Wochenende anders öffnen als normal. Grund ist das 24 Schwimmen des ASC Mülheim, dass dort stattfinden wird. Das hat der Betreiber mitgeteilt. Für die Öffentlichkeit öffnet das Bad am Samstag (19.8.) in der Zeit von 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr (letzter Einlass ist um 9:00 Uhr)

© Martin Möller/FUNKE Foto Services