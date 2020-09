Babyboom durch Corona

Allein in der Praxis von Dr. Gockel-Prang in Dümpten gibt es ungefähr doppelt so viele Schwangere seit Corona als im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Auch Frauenarzt Dr. Gizelewski aus Styrum und die Gemeinschaftspraxis Phytides in Speldorf bestätigen, dass zurzeit mehr Mülheimerinnen schwanger sind. Den Grund dafür sehen die Mediziner darin, dass durch die Corona-Beschränkungen Paare mehr Zeit zuhause verbracht haben.

Manche Frauen verunsichert

Allerdings gibt es auch Gegen-Beispiele, so wie die Frauenarztpraxis Heckmanns in Dümpten. Sie meldet sogar weniger Schwangere. Manche Frauen seien wegen des Corona-Virus verunsichert und haben deshalb Angst davor jetzt schwanger zu werden, haben sie uns gesagt.