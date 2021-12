Auto bei Unfall in zwei Teile gerissen

Nach einem schweren Unfall in Mülheim ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag (18./19.12.) ein 27-Jähriger gestorben. Der Mann war Samstag Abend gegen 22.20 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Bahnhofs Mülheim West mit seinem BMW in den Mast der Straßenbahn-Oberleitung gekracht, sagt die Polizei.

© m.mphoto - stock.adobe.com