Ausstellung über 100 Jahre Feuerwehr

Die Ausstellung gibt genaue Einblicke in die Entwicklung, die Herausforderungen und die bedeutenden Ereignisse, die die Geschichte des Brandschutzes in Mülheim geprägt haben, sagt eine Stadtsprecherin. Angefangen mit den frühen Brandschutzverordnungen in Mülheim, über die Gründung der ersten Freiwilligen Feuerwehr bis hin zur Errichtung der Berufsfeuerwehr.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9 bis 21 Uhr

Samstag und Sonntag: geschlossen

Der Eintritt ist kostenfrei.