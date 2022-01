Ausbildung neuer Mobiler Retter hakt

Die Mobilen Retter sind geschulte Ersthelfer, die bei Notfällen in ihrer Nähe eine Nachricht auf ihr Smartphone bekommen und sofort handeln können. Sie sind meist schneller vor Ort als Krankenwagen und Notarzt. Bisher wurden sie insgesamt schon 774 mal alarmiert. Laut Bilanz der Feuerwehr sind sie im Schnitt nur 400 Meter von der Unfallstelle entfernt und treffen durchschnittlich nach schon 1:14 Min ein. Insgesamt gibt es zur Zeit 183 qualifizierte Mobile Retter in Mülheim. 116 Menschen würden gerne noch mitmachen, aber ihnen fehlt noch der Lehrgang. Und genau das ist ein Problem in Pandemie-Zeiten, sagt die Feuerwehr. Der Ausbildungsbetrieb wurde aufgrund der aktuellen Lage eingestellt. Sobald die Lehrgänge wieder möglich sind, wird die Feuerwehr auch wieder Kampagnen starten, um neue Mobile Retter zu finden. Wichtig ist hierbei, dass es sich um medizinisch qualifiziertes Personal wie Ärzte, Medizinische Fachangestellte oder Pflegekräfte handelt.