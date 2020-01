Aufbau geht wieder voran

Vereinzelt sind in den letzten Wochen neue Sirenen dazugekommen. Im vergangen Jahr hatte der Aufbau monatelang still gestanden, weil die zuständige Fachfirma nach eigenen Angaben überlastet war. Die Mülheimer Feuerwehr hatte sie mehrfach angemahnt. Die Sirenen stehen meist auf Dächern öffentlicher Gebäude. Sie sollen in Zukunft mit einem Heulton warnen, wenn es Großbrände, Chemieunfälle oder heftige Unwetter gibt.