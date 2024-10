Art Obscura zeigt Arbeiten des Jahres

Seit Beginn des Jahres hat Art Obscura zahlreiche Workshops zum Jahresthema "Ab in die Mitte" angeboten. Dabei ist gemalt, gebastelt, fotografiert, getanzt und getrommelt worden. Viele der Kunstwerke und Aktionen wurden bereits bei Feierlichkeiten in der Stadt präsentiert, zum Beispiel bei der Broicher Schloßnacht, in der Freilichtbühne oder beim großen Stadtfest Ende August. Die aktuellen Kurse und Workshops von Art Obscura laufen noch bis Anfang Dezember. Die neuen Kurse starten dann im kommenden März. Interessenten können sich per Email unter artobscura@yahoo.de beim Verein melden.





Integratives Schaffen

Der Verein Art Obscura fördert Kulturprojekte von oder für Menschen mit einer Behinderung. Im Mittelpunkt steht die künstlerische Arbeit des Menschen, nicht seine Behinderung. Damit soll der integrativen Kunst ein besonderes Forum geboten und der Ausgrenzung behinderter Künstler aus dem öffentlichen Kulturleben entgegengewirkt werden.