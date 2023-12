Weihnachtsgrillen für mehr Integration

Organisiert wird sie vom Centrum für Bürgerschaftliches Engagement in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrums, der St. Michael Gemeinde und dem Verein Mülheimer Nachbarschaft. Eine zentrale Rolle spielt der Friedensgedanke zur Weihnachtszeit. So werden zum Beispiel die Pfadfinder an dem Abend das Friedenslicht in die Unterkunft bringen. Es gibt Live-Musik und ein gemeinsames Weihnachtsliedersingen. Außerdem wird die Arbeit in der Geflüchtetenunterkunft vorgestellt. Finanziert wird das Weihnachtsgrillen mit Fördermitteln des Landesprogramms KOMM-AN-NRW.