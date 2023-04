Arbeitsreicher Ferienstart für die Feuerwehr

Kurze Zeit später hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Am Nachmittag wurde der Feuerwehr ein ausgelöster Rauchwarnmelder in einer Wohnung auf der Sandstraße gemeldet. Noch während die Einsatzkräfte die betroffene Wohnung kontrollierten, wurde ein weiteres unklares Brandereignis auf der Oberhausener Straße gemeldet. Hier hatten Anwohner eines Mehrfamilienhauses Brandgeruch festgestellt. In beiden Fällen hatten die Einsatzkräfte kein Feuer feststellen können. In den Abendstunden hatte ein Zeuge der Feuerwehr einen brennenden Schornstein in der Talstraße gemeldet, was sich vor Ort dann als optische Täuschung entpuppt hatte. Parallel musste der Löschzug Broich zu einem Feuer auf der Straße Marktplatz ausrücken. Hier brannten Paletten und Holzreste in einem leerstehenden Gebäude. Mehrere Kinder, die unter Verdacht standen Rauchgase eingeatmet zu haben, wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Gegen 21:00 Uhr wurde der Leitstelle eine Person gemeldet, die in die Ruhr gesprungen sei. Noch bevor die Taucher zu Wasser gehen konnten, wurde die vermisste Person die Polizei trockenen Fußes aufgefunden, sagt die Feuerwehr.